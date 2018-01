Max & John C. Wright: Integrity, Honor, and Taking What You Dish Out.

Support our work on http://RedPillreligion.com. Doing the right thing when no one’s looking or it isn’t in your immediate best interest: that’s what words like that mean.

John C. Wright’s blog: http://scifiwright.com/

John C. Wright on Amazon: https://smile.amazon.com/John-C.-Wrig…

L. Jagi Lamplighter: https://smile.amazon.com/L.-Jagi-Lamp…

Our Discord: https://discord.gg/pFTY654

Our Facebook: https://www.facebook.com/groups/17879…

Our Twitter: https://twitter.com/RedPillReligion

Our Minds: http://Minds.com/EscapingAtheism

Our Patreon: http://www.Patreon.com/escapingatheism

Our Bitcoin and Paypal Tip Jar: http://www.EscapingAtheism.com

Share this: Facebook

Reddit

Twitter

Google

Tumblr

Pinterest